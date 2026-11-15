ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ നൂതന നേട്ടം: മലയാളി യുവസംരംഭകർക്ക് ആദരവ്

ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ നൂതന നേട്ടം: മലയാളി യുവസംരംഭകർക്ക് ആദരവ്text_fields
ദുബൈ: അന്താരാഷ്ട്ര ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായ മേഖലയിലെ നൂതന ആശയങ്ങൾക്കും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്ന ‘ഓട്ടോമെക്കാനിക്ക ദുബൈ അവാർഡ്സ് 2026‘ വേദിയിൽ മലയാളി യുവസംരംഭകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പാർട്ട്പൈലറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പ്രശംസ. കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി സഹീൻ സാലിഹ്, കാസർകോട് സ്വദേശി ലുത്തുഫ് അബ്ദുല്ല, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ആദിൽ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പൈലോടെക് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ ഇവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പാർട്ട്പൈലറ്റ് എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം.ജർമനി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെസ്സെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ദുബൈ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഓട്ടോമൊബൈൽ പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ സഹീൻ സാലിഹും ലുത്തുഫ് അബ്ദുല്ലയും അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാഹന നിർമാതാക്കൾ, സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണക്കാർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, സംരംഭകർ തുടങ്ങി ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ഒത്തുചേർന്ന ഈ ആഗോള വേദിയിൽ ലഭിച്ച അംഗീകാരം മലയാളി യുവസംരംഭകർക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ്.