ദുബൈ മറീനയിൽ ലക്ഷ്വറി യാട്ട് സർവിസുമായി അൽ ഹിന്ദ്text_fields
ദുബൈ: ദുബൈയിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ദുബൈ മറീനയിൽ ലക്ഷ്വറി യാട്ട് സർവിസിന് തുടക്കമിട്ട് അൽ ഹിന്ദ്. യു.എ.ഇയുടെ 55-ാമത് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് യാത്രാ-വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ അൽ ഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്. മുഖ്യാതിഥി സിംസാറുൽ ഹഖ് ഹുദവിയുടെയും യു.എ.ഇ അൽ ഹിന്ദ് മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അൻസാരി സുഹരി യാട്ട് സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ദേശീയ ദിനത്തോടുബന്ധിച്ച് മണിക്കൂറിന് 355 ദിർഹമിന്റെ പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാട്ട് സർവീസിനൊപ്പം കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ഹോളിഡേ, ടൂർ പാക്കേജുകൾ, കുടുംബ വിനോദയാത്രകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവിധ പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും അൽഹിന്ദ് പ്രൊഫഷനൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.
ലക്ഷ്വറി യാട്ട് ബുക്കിങ്, ഹോളിഡേ ടൂർ പാക്കേജുകൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിസാ സേവനങ്ങൾ, വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ഫാമിലി വിസ, ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ്, യു.എ.ഇ ഗോൾഡൻ വിസ, കോർപറേറ്റ് പി.ആർ.ഒ സർവീസ്, ഡോക്യുമെന്റ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും 600 506 506 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
യു.എ.ഇയിൽ പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ടെൻഡർ അൽ ഹിന്ദിനു തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അൽ ഹിന്ദ് ബിസിനസ് സെന്റർ സി.ഇ.ഒ നൗഷാദ് പറഞ്ഞു. ദുബൈ മറീനയിൽ ലക്ഷ്വറി യാട്ട് സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് അൽ ഹിന്ദ് പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.