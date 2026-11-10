എണ്ണപ്പാട: ഖോർഫക്കാനിലെ അൽ ലുലുഇയ്യ ബീച്ച്​ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

എണ്ണപ്പാട: ഖോർഫക്കാനിലെ അൽ ലുലുഇയ്യ ബീച്ച് താൽക്കാലികമായി അടച്ചുtext_fields
ഖോർഫക്കാൻ: ഖോർഫക്കാനിലെ അൽ ലുലുഇയ്യ ബീച്ചിൽ എണ്ണപ്പാടകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബീച്ച് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മുൻകരുതൽ നടപടിയായാണ് തീരുമാനമെന്ന് ഖോർഫക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ബീച്ച് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകുന്ന സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ തീരത്തിന് സമീപം എണ്ണക്കപ്പലായ ‘ജെം നമ്പർ 2’ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കടലിൽ എണ്ണച്ചോർച്ചയുണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ എണ്ണപ്പാട റാസൽഖൈമ, അജ്മാൻ, ഷാർജ തുടങ്ങിയ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ചോർച്ചയുടെ ഉറവിടം അടച്ചതായും നിലവിൽ മലിനീകരണത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും യു.എ.ഇ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എണ്ണച്ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അജ്മാൻ, ഷാർജ, ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ മേഖലകളിൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുകാരണം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കടലിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ ചോർച്ചകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മലിനീകരണം പടരുന്നത് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ, റാസൽഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പൊതു ബീച്ചുകളും ഷാർജയിലെ അൽ ഹംരിയ ബീച്ചും താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ബീച്ചുകൾ അടക്കുന്നത് എല്ലാ തീരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മലിനീകരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മീനുകളും മറ്റു ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എണ്ണച്ചോർച്ച കുടിവെള്ള വിതരണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് യൂനിയൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കടൽവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിരന്തരം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ, കുടിവെള്ള ലഭ്യതയിൽ തടസ്സമുണ്ടാകില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.