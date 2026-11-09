അൽ ഖലീജ് സ്ട്രീറ്റ് ടണൽ തുറന്നുകൊടുത്തു; 1മണിക്കൂറിൽ 12,000 വാഹനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകും

അൽ ഖലീജ് സ്ട്രീറ്റ് ടണൽ തുറന്നുകൊടുത്തു; 1മണിക്കൂറിൽ 12,000 വാഹനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈയിലെ ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രിഡ്ജിനെയും ദേരയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് 1.65 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പുതിയ അൽ ഖലീജ് സ്ട്രീറ്റ് ടണൽ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ഇരുദിശകളിലേക്കുമായി മൂന്ന് വരി പാതകളുള്ള ഈ തുരങ്കത്തിന് മണിക്കൂറിൽ 12,000 വാഹനങ്ങളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് റാമ്പ് മുതൽ അൽ ഖലീജ് സ്ട്രീറ്റ് - അൽ വുഹൈദ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ വരെയുള്ള യാത്ര ഇത് എളുപ്പമാക്കും.
ദേര, അൽ മംസർ, അബു ഹൈൽ, അൽ വുഹൈദ തുടങ്ങിയ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കും ദുബൈ ഐലൻഡ്സ്, വാട്ടർഫ്രണ്ട് മാർക്കറ്റ്, അൽ ഹംറിയ പോർട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്രാസൗകര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ ടണൽ സഹായിക്കും. 2030ഓടെ പൂർത്തിയാകുന്ന വിശാലമായ ‘അൽ ശിന്ദഗ ഇടനാഴി വികസന പദ്ധതി’യുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 13 കിലോമീറ്റർ പാതയിലെ യാത്രാസമയം ഒരുമണിക്കൂർ 44 മിനിറ്റിൽനിന്ന് വെറും 16 മിനിറ്റായി കുറയും. പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കെയ്റോ സ്ട്രീറ്റിലെയും അൽ വുഹൈദ സ്ട്രീറ്റിലെയും റൗണ്ട് എബൗട്ടുകൾ മാറ്റി പകരം സിഗ്നൽ നിയന്ത്രിതമായ ഇന്റർസെക്ഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രിഡ്ജിനും പോർട്ട് റാശിദ് പുനർവികസന മേഖലക്കുമിടയിൽ ദുബൈ ക്രീക്കിന് കുറുകെ 1,425 മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു വലിയ പാലത്തിന്റെ നിർമാണവും ആർ.ടി.എ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
നവീകരിച്ച തുരങ്ക പാതയിൽ യു.എ.ഇ കലാകാരിയായ മറിയം അൽ ഹത്ബൂർ രൂപകൽപന ചെയ്ത വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മോസെയ്ക് ചുമർചിത്രവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3.6 കോടി ചെറിയ മോസെയ്ക് കഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ബ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുബൈയുടെ പ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്കുകളാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമാണ രീതികളാണ് ഇതിനായി സ്വീകരിച്ചത്. 2,200-ഓളം എഞ്ചിനീയർമാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും തൊഴിലാളികളും അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1.1 കോടിയോളം തൊഴിൽ മണിക്കൂറുകൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന പ്രത്യേകതയും അൽ ഖലീജ് സ്ട്രീറ്റ് ടണൽ നിർമാണത്തിനുണ്ട്.