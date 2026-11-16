അൽ ദഫ്റയിൽ 84 മൃഗസംരക്ഷണ- പരിശോധനാ കേസുകൾ

അൽ ദഫ്റയിൽ 84 മൃഗസംരക്ഷണ- പരിശോധനാ കേസുകൾtext_fields
അബൂദബി: പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അൽ ദഫ്റ റീജിയൻ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഒക്ടോബറിൽ 84 മൃഗസംരക്ഷണ-പരിശോധനാ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. കശാപ്പുശാലകളിലും മൃഗച്ചന്തകളിലും നടത്തുന്ന പരിശോധനകൾക്കിടെ ഭാഗികമായും പൂർണമായും മാംസം ഉപയോഗശൂന്യമായി കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 77 കേസുകളിൽ മാംസം ഭാഗികമായും ഏഴ് കേസുകളിൽ പൂർണമായും ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നിരോധിച്ചു. രോഗബാധയോ മറ്റ് അപാകതകളോ കണ്ടെത്തുന്ന മൃഗശരീര ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് ഭാഗിക നിരോധനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ, മാംസം പൂർണമായും കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മാംസം വിപണിയിലെത്തുന്നതും ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാകുന്നതും തടയാനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അൽ ദഫ്റ മുൻസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ചന്തകളിൽ എത്തിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും കശാപ്പുശാലകളിലെ മാംസവും വെറ്ററിനറി സംഘം വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.