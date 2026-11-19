ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ അപകീർത്തികരമായ സന്ദേശം; ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് 20,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച് കോടതിtext_fields
അൽ ഐൻ : സോഷ്യൽ മീഡിയ മെസ്സേജിങ് ആപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപകീർത്തികരവും മോശവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി വ്യക്തിത്വത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ പ്രതി 20,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അൽ ഐൻ സിവിൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോടതി വിധിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് നഷ്ടപരിഹാരം. വഞ്ചനാപരമായതും അധിക്ഷേപകരവുമായ പ്രവർത്തനത്തിന് മുമ്പ് ക്രിമിനൽ കോടതിയും പ്രതിക്ക് 20,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ, കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മെസ്സേജിങ് ആപ്പിലെ പ്രതിയുടെ അക്കൗണ്ട് സ്ഥിരമായി അടച്ചുപൂട്ടാനും സംഭവത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
തനിക്കുണ്ടായ ഭൗതികവും മാനസികവുമായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് 55,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരവും കേസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളും പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വാദി സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുമ്പ് നടന്ന ക്രിമിനൽ വിചാരണയിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഉണ്ടായ മാനസിക ആഘാതത്തിനും വ്യക്തിഹത്യക്കും പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് വാദി സിവിൽ ഹരജി നൽകിയത്.