ശൗഖിയോടും ജിബ്രാനോടും സംസാരിക്കാം; ഫോട്ടോയുമെടുക്കാം!

ശൗഖിയോടും ജിബ്രാനോടും സംസാരിക്കാം; ഫോട്ടോയുമെടുക്കാം!text_fields
ഷാർജ: 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വായനക്കാർക്ക് അവസരം നൽകി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) ഫോട്ടോ ബൂത്ത്. എഡിത്ത് വാർട്ടൺ, അഹമ്മദ് ശൗഖി, ഖലീൽ ജിബ്രാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെയും കവികളുടെയും എ.ഐ പതിപ്പുകളോട് സംസാരിക്കാനും അവർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സ്വന്തമാക്കാനുമാണ് ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റിയാണ് തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ ഇന്ററാക്ടീവ് അനുഭവം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
സന്ദർശകർക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനുമായി സംസാരിക്കാൻ നാല് മിനിറ്റ് സമയം ലഭിക്കും. ഇതിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫോൺ കോൾ വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനാണ്. ബാക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് സാഹിത്യകാരന്റെ എ.ഐ രൂപത്തോടൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കാനും. എക്സ്പോ സെന്റർ ഷാർജയിൽ നടക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവം അവസാനിക്കുന്ന നവംബർ 15 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കാം.
പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ 150-ലധികം ആളുകൾ ഈ അപൂർവ അനുഭവം തേടിയെത്തിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പ്രശസ്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ കവി അഹമ്മദ് ശൗഖിയെ അടുത്തറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാരചനയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാനും സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ള മഹ്മൂദ് എന്ന വിദ്യാർഥി പങ്കുവെച്ചു. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തെ വായനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ലളിതമായും ആകർഷകമായും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ ഉദ്യമത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
‘കഥകളാൽ നിർമിതം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നവംബർ നാലു മുതൽ 15 വരെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 126 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 3,212 പബ്ലിഷേഴ്സും എക്സിബിറ്റേഴ്സും പങ്കെടുക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിൽ 1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകശേഖരമാണ് വായനക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.