കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ച് അഡ്നോക്text_fields
അബൂദബി: ഹോർമുസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ച് അബൂദബിയിലെ അഡ്നോക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനെ കാണാതായതായും കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായും, പരിക്കേറ്റ 11 പേർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം നൽകി വരുന്നതായും കമ്പനി ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.
കാണാതായ ജീവനക്കാരനായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഊർജ്ജിതമായി തുടരുകയാണ്. മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
കടൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സമുദ്ര ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അഡ്നോക് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും യു.എ.ഇ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് തങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പലിന് ആക്രമണത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി അഡ്നോക് അറിയിച്ചിരുന്നു.