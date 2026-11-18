അബൂദബി മുസഫയില് 4233 പെയ്ഡ് പാര്ക്കിങ് കൂടി; ബസ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും റെക്കോഡ് വര്ധനവ്text_fields
അബൂദബി: ഗതാഗത മേഖലയില് കൂടുതല് പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി അബൂദബി. മുസഫയിലെ വിവിധ മേഖലകളില് 4233 പുതിയ പെയ്ഡ് പാര്ക്കിങ് കൂടി നവംബര് 16 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വന്നു. 2026 ജനുവരിയില് തുടക്കമിട്ട പാര്ക്കിങ് നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഘട്ടമായുള്ള വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. നഗര-ഗതാഗത വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് സെന്ററിന്റെ (അബൂദബി മൊബിലിറ്റി) മേല്നോട്ടത്തില് ക്യു മൊബിലിറ്റിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. നാലാം ഘട്ട വിപുലീകരണത്തില് എം 10, എം 17 എന്നീ സെക്ടറുകളാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എം 10 സെക്ടറില് 1645 ഉം എം 17 സെക്ടറില് 2588 പാര്ക്കിങ് സ്പെയ്സുകളുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ നിശ്ചയദാര്ഢ്യക്കാര്ക്കായി പ്രത്യേക പാര്ക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. സാധാരണ പാര്ക്കിങ് സ്പെയ്സുകള്ക്ക് മണിക്കൂറിന് രണ്ട് ദിര്ഹം ആണ് ഫീസ് ഈടാക്കുക. അതേസമയം, അബൂദബിയിലെ പൊതുഗതാഗത മേഖലയിലും മികച്ച നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് സെന്റര് അറിയിച്ചു. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ അബൂദബിയിലെ പൊതു ബസുകളില് 8.23 കോടിയിലധികം യാത്രകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.