വിദേശ യാട്ടുകൾക്ക് ആശ്വാസം; അതിർത്തി പരിശോധനകൾക്കായി അബൂദബിയിൽ ‘ഫ്ലോട്ടിങ് പോർട്ട്’ സേവനം ആരംഭിച്ചുtext_fields
അബൂദബി: വിദേശത്തുനിന്നെത്തുന്ന ആഡംബര യാട്ടുകൾക്ക് ബോർഡർ ചെക്കിങ്ങിനും സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനകൾക്കുമായി ഇനി കേന്ദ്രങ്ങൾ തേടിപ്പോകേണ്ടതില്ല. യാട്ടുകൾ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബർത്തുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി അതിർത്തി-സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ‘അബൂദബി ഫ്ലോട്ടിങ് പോർട്ട്’ സേവനത്തിന് തുടക്കമായി.
അഡ്നെക് മരീന ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അബൂദബി അന്താരാഷ്ട്ര ബോട്ട് ഷോ 2026ന്റെ അനുബന്ധമായാണ് പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി (ഐ.സി.പി) ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ (അബൂദബി മൊബിലിറ്റി), അബൂദബി മരീന എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണിത്.
മുമ്പ് വിദേശ യാട്ടുകളും ഉടമകളും ജീവനക്കാരും ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നിശ്ചിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടിയിരുന്നു. പുതിയ സംവിധാനമനുസരിച്ച് യാട്ടിന്റെ ഷിപ്പിങ് ഏജന്റ് മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷ നൽകുന്നതോടെ, ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം യാട്ട് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തി പാസ്പോർട്ട് പരിശോധനയും സെക്യൂരിറ്റി പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കും. ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും യാത്രാരേഖകൾ വായിക്കാനും എൻട്രി-എക്സിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റാബേസിൽ ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്താനും ശേഷിയുള്ള ആധുനിക ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കടൽ വഴിയുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിർത്തി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പയനിയറിങ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐ.സി.പി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ സുഹൈൽ സഈദ് അൽ ഖൈലി വ്യക്തമാക്കി.