ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ അക്രമവും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കലും; പ്രതികൾക്ക് തടവും നാടുകടത്തലും വൻതുക പിഴയും

ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ അക്രമവും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കലും; പ്രതികൾക്ക് തടവും നാടുകടത്തലും വൻതുക പിഴയുംtext_fields
അബൂദബി: തലസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടിയുമായി അബൂദബി ജുഡീഷ്യൽ അധികൃതർ. കേസിൽ കുറ്റക്കാരായ 10 പ്രതികൾക്ക് തടവും വൻ തുക പിഴയും നാടുകടത്തലും അബൂദബി ക്രിമിനൽ കോടതി വിധിച്ചു. പൊതുസുരക്ഷ തകർക്കുകയും ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്ത ആറ് പ്രതികൾക്ക് ആറുമാസം തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം ദിർഹം വീതം പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ശിക്ഷാകാലാവധിക്ക് ശേഷം ഇവരെ രാജ്യത്തുനിന്ന് നാടുകടത്താനും ഉത്തരവിട്ടു. പൊതുസുരക്ഷ തകരാറിലാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് 50,000 ദിർഹം വീതം പിഴ ചുമത്തി.
സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച ഒമ്പതും പത്തും പ്രതികൾക്ക് ആറുമാസം തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം ദിർഹം വീതം പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇവരെയും നാടുകടത്തും. ഇവർ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണുകൾ കണ്ടുകെട്ടാനും ദൃശ്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
സംഘർഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എട്ടുപേരെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച രണ്ടുപേരെയുമാണ് അബൂദബി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പൊതുസുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന നടപടികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച യു.എഫ്.സി താരങ്ങളായ മെറാബ് ദ്വാലിഷ്വിലി, ഉസ്മാൻ നൂർമഗൊമേദോവ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിന്റെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊലീസ് നടപടി. എന്നാൽ, അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി താരങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
റിയൽ അമേരിക്കൻ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ (ആർ.എ.എഫ്) പോരാട്ടത്തിനായി ഇരുവരും അബൂദബിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കായിക രംഗത്ത് ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആർ.എ.എഫ് സി.ഇ.ഒ ചാഡ് ബ്രോൺസ്റ്റൈൻ പ്രതികരിച്ചു. യു.എ.ഇ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ചു വരികയാണെന്നും വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഉസ്മാൻ നൂർമഗൊമേദോവ് പങ്കെടുക്കില്ല.