ഗോള്ഡന് വിസ തട്ടിപ്പ്: 13,600 ദിര്ഹം തിരികെ നല്കാന് അബൂദബി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്text_fields
അബൂദബി: ഗോള്ഡന് വിസ നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി നല്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് യുവതിയില്നിന്ന് പണം തട്ടിയ യുവാവ് 13,600 ദിര്ഹം തിരികെ നല്കണമെന്ന് അബൂദബി ഫാമിലി, സിവില് ആന്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ക്ലെയിംസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. യുവതിയില്നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത 8,600 ദിര്ഹം തിരികെ നല്കുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ നഷ്ടപരിഹാരമായി 5,000 ദിര്ഹം കൂടി നല്കാനാണ് വിധി. തട്ടിപ്പ് കേസില് പ്രതിയായ യുവാവിന് ക്രിമിനല് കോടതി നേരത്തെ 10,000 ദിര്ഹം പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.
ഗോള്ഡന് വിസ എടുത്തുനല്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് യുവാവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 8,600 ദിര്ഹം ബാങ്ക് ട്രാന്സ്ഫര് വഴിയാണ് യുവതി നല്കിയത്. താന് വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുവതി അധികൃതര്ക്ക് പരാതി നല്കുകയും ക്രിമിനല് നടപടികളിലൂടെ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്നാണ് യുവതി സിവില് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തട്ടിയെടുത്ത 8,600 ദിര്ഹം 12 ശതമാനം നിയമപരമായ പലിശയോടെ തിരികെ നല്കണമെന്നും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 30,000 ദിര്ഹം വാങ്ങി നല്കണമെന്നും കോടതി ചെലവുകള് പ്രതിയില് നിന്ന് ഈടാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹരജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഒരാളുടെ പണം അല്ലെങ്കില് സ്വത്ത് അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയാല് അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ വാങ്ങിയത് അതേ അവസ്ഥയില് തിരിച്ചുകൊടുക്കാന് കടമയുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.