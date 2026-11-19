ലൈസൻസ് കിട്ടിയാലുടൻ പ്രവർത്തനം; വിപണി പ്രവേശം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇടപെടലുമായി അധികൃതർtext_fields
അബൂദബി: ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ ശരാശരി 53 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വരുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അബൂദബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് (അഡെഡ്). മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്ഷണം-പാനീയങ്ങൾ, സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണം (ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വെൽനസ്), ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വ്യവസായം എന്നീ മേഖലകളെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അബൂദബിയുടെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണം, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ, ബിസിനസ് വളർച്ച എന്നിവയിൽ നിർണായക സംഭാവന നൽകുന്ന മേഖലകളെന്ന നിലക്കാണ് ഇവക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം വേഗത്തിലാക്കുന്നത് വഴി എമിറേറ്റിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും നടത്താനും കഴിയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി അബൂദബിയെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണിത്. കർശനമായ ഭരണനിർവഹണം, മേൽനോട്ടം, കാര്യക്ഷമമായ നയരൂപീകരണം എന്നിവ നിലനിർത്തിത്തന്നെയാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.
വിപണിയിൽ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ സംരംഭകർക്ക് തങ്ങളുടെ മൂലധനം വേഗത്തിൽ ഉൽപാദനക്ഷമമാക്കാനും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും വരുമാനവും തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിലുമായി ബിസിനസ് തുടക്കത്തിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ 31 ശതമാനവും, ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 77 ശതമാനവും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനാനുമതി സമയത്തിൽ വരുത്തുന്ന നിർദിഷ്ട കുറവുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 77 ശതമാനവും, ഭക്ഷണ-പാനീയ മേഖലയിൽ 54 ശതമാനവും, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വെൽനസ് മേഖലയിൽ 39 ശതമാനവും, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 63 ശതമാനവും, വ്യവസായ മേഖലയിൽ 34 ശതമാനവുമാണ് കുറയുന്നത്. മാറ്റങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവയുടെ യഥാർഥ പ്രതിഫലനം അഡെഡ് പുറത്തുവിടും.
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് എളുപ്പമാക്കുക എന്ന ഏകീകൃത ലക്ഷ്യത്തോടെ 16 പ്രാദേശിക, ഫെഡറൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.