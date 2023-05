cancel camera_alt മരണപ്പെട്ട ബാ​ബു By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൗ​ര​ൻ ട്വി​റ്റ​റി​ൽ പോ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത കു​റി​പ്പ്​ വൈ​റ​ലാ​യി. ഹൈ​തം ബി​ൻ സ​ഖ്​​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ നാ​ൽ​പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​യാ​ളെ കു​റി​ച്ച്​ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ കു​റി​പ്പ്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ബാ​ബു എ​ന്നാ​ണ്​ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഞ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യും ന​ല്ല മ​ന​സ്സോ​ടെ​യും ബാ​ബു ജോ​ലി​ചെ​യ്തു. പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തി​ലും ഞ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ ഒ​രു വൈ​ദ്യു​തി​യ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ദൈ​വം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ക​രു​ണ ചൊ​രി​യ​ട്ടെ -കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​വും വി​ഡി​യോ​യും കു​റി​പ്പി​നൊ​പ്പം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. കു​റി​പ്പി​നോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സ​മാ​ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

A note posted by an Emirati citizen on Twitter has gone viral.