അറിവിന്റെ അക്ഷരക്കൂട്ടിന് തിരിയണഞ്ഞു; ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക് സമാപ്തംtext_fields
ഷാർജ: ലോകത്തിന്റെ അതിരുകൾ മായ്ച്ച അക്ഷരക്കൂട്ടുകളുടെ മഹാപ്രപഞ്ചമൊരുക്കിയ 45-ാമത് ഷാർജ അന്തരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളക്ക് കൊടിയിറങ്ങി. ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തകമേള നവംബർ നാലുമുതൽ 15 വരെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ വായനയുടെയും കലാ, സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും സംഗമ ഭൂമിയായി മാറി. ‘കഥകളാൽ മെനഞ്ഞത്’ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇക്കുറി പുസ്തകമേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടന്നും വളരെ വിജയമരമായാണ് പുസ്തകമേളയുടെ പരിസമാപ്തി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിർഹമിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇക്കുറിയും വിറ്റഴിഞ്ഞത്.
ഇത്തവണ മേളയിൽ മേളയിൽ ഒമാൻ ആയിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥി. 126 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,212 പ്രസാധകരും പ്രദർശകരും പങ്കെടുത്ത മേളയിൽ 17 ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 25 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 106 അതിഥികൾ പങ്കെടുത്ത മേളയിൽ 1,500-ഓളം സാംസ്കാരിക, കലാ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി.
1982ൽ യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് മേളക്ക് തുടക്കമായത്. തുടക്കത്തിൽ ഏതാനും പ്രസാധകർ മാത്രം പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഈ ചെറിയ സംരംഭം, ഇന്ന് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രസാധകരും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സന്ദർശകരും എത്തുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകമേളയായി വളർന്നു.
പുസ്തകങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശ വിനിമയത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തുടർച്ചയായി സ്വന്തമാക്കാൻ ഷാർജ പുസ്തകമേളക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറബി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെയും വിദേശ ഭാഷകളിലെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളാണ് വായനക്കാർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
പുസ്തക വിൽപനക്ക് പുറമെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ പരിപാടികളും ഇക്കുറി മേളക്ക് മികവു പകർന്നു. ലോകപ്രശസ്ത എഴുത്തുകാർ, ചിന്തകർ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ, പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ, കവിയരങ്ങുകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അരങ്ങേറി. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് 12 ദിവസങ്ങളിലായി പുസ്തക മേള സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ശില്പശാലകൾ, കുക്കറി കോർണർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റേഷൻ, കലാ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവ സന്ദർശകർക്ക് വേറിട്ട അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു. സമാപന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച പുസ്തമേളയിൽ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ആളുകളുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചപ്പോൾ അർധരാത്രി വരെ സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു.
പ്രവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഷാർജ പുസ്തകമേളയെ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്ന പതിവ് ഇക്കുറിയും തുടർന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പ്രസാധകരെല്ലാം സജീവമായി പങ്കെടുത്ത മേളയിൽ ഒട്ടേറെ മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലെ പുതുതലറ എഴുത്തുകാർ ഉൾപ്പെടെ, തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഇടമായാണ് ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തെ കാണുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ നേരിൽ കാണാനും പുതിയ കൃതികൾ സ്വന്തമാക്കാനും പരിപാടികൾക്ക് സാക്ഷികളാകാനുമായി പ്രവാസി മലയാളികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പതിവുകാഴ്ചക്ക് ഇക്കുറി മിഴിവേറെയായിരുന്നു.