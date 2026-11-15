സ്മാർട്ട് കാമറകളിൽ കുടുങ്ങി 27,756 ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ

സ്മാർട്ട് കാമറകളിൽ കുടുങ്ങി 27,756 ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾtext_fields
ദുബൈ: 2026 ഒക്ടോബറിൽ ദുബൈ പൊലീസിന്റെ സ്മാർട്ട് കാമറ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി 27,756 ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം, മറ്റ് അശ്രദ്ധകൾ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ പ്രവണതകളാണ് എ.ഐയുടെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. റോഡ് സുരക്ഷക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്കും ജീവഹാനിക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ് ജനറൽ ഡിപാർട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ സലീം ബിൻ സുവൈദാൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിമിഷനേരത്തെ അശ്രദ്ധ കാരണം വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാനും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അപകടസമയങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കർശന പിഴയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനോ 800 ദിർഹവും, ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് 700 ദിർഹവുമാണ് പിഴ.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാന ഹൈവേകളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡുകളിലും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ദുബൈ പൊലീസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
വെറും പിഴ ഈടാക്കുക എന്നതിലുപരി, ഡ്രൈവർമാരിൽ സുരക്ഷിതമായ ഡ്രൈവിങ് ശീലങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പൂർണ ശ്രദ്ധ നൽകണം. യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ യാത്രക്കാരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ദുബൈ പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.