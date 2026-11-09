തബൂക്കിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 20 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു

തബൂക്കിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 20 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചുtext_fields
തബൂക്ക്: ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തബൂക്ക് റീജ്യൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റും (അമാന) സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 20 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി. വിപണിയിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഇവ അധികൃതർ തടഞ്ഞത്.
തബൂക്ക് നഗരത്തിലെ മദീന റോഡിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി എത്തിയ രണ്ട് ട്രക്കുകൾ പരിശോധനയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തിയതായി അമാനാ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് യഹ്യ അൽ ജറാഹ് വ്യക്തമാക്കി. ടിൻ ഭക്ഷണങ്ങളും (കാൻഡ് ഫുഡ്) പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സുകളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 20 ടൺ വരുന്ന കേടായ സാധനങ്ങളാണ് ഇവയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധനാ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റിയുടെയും ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമുകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് സംയുക്തമായി മഹസർ തയ്യാറാക്കുകയും, പിടിച്ചെടുത്ത മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും അമാനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നടപടികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അമാനയും വിവിധ സുരക്ഷാ-നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് വക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി, അനധികൃത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിപണിയിലെത്തുന്നത് തടയാനും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.