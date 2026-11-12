23 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച്​ വൻ അപകടം; ഫുജൈറയിൽ മരിച്ചത്​ 14 പേർ

23 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ അപകടം; ഫുജൈറയിൽ മരിച്ചത് 14 പേർtext_fields
ദുബൈ: ഫുജൈറയിൽ 18 വാഹനങ്ങളും അഞ്ചു ട്രക്കുകളുമടക്കം 23 വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് 14 പേർ. 30 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ യു.എ.ഇ സ്വദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഡി.എൻ.എ പരിശോധനകൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഫുജൈറ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരിൽ യു.എ.ഇ, ഒമാൻ, ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ, പാകിസ്ഥാൻ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരാണ് ഉള്ളത്. പരിക്കേറ്റ 30 പേരിൽ 15 പേർ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടതായും ബാക്കിയുള്ള 15 പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഫുജൈറയുടെ പ്രവേശന കവാടമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ട്രക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡ്രൈവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ട്രക്ക് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലിടിച്ച് മറിയുകയും റോഡിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ ട്രക്കിന് തീപിടിക്കുകയും തീ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്തതാണ് വൻ ജീവഹാനിക്ക് ഇടയാക്കിയത്.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസ്, ആംബുലൻസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അപകടസ്ഥലം സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാനും അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിച്ചു. മരിച്ചവർക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കാനും, ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ വേദന താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് നൽകാനും പ്രാർഥിക്കുന്നതായി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം കുറക്കുന്നതിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികൃതരും സംഭവസ്ഥലത്ത് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രാലയം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രാലയം ആശംസിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
അപകടത്തിന്റെ കാരണവും സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഫുജൈറ പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പൊലീസ് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിലെ മരണസംഖ്യ, പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം, ഇവരുടെ പൗരത്വം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങളോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്നും പൊലീസും യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും പൊതുജനങ്ങളോട് കർശനമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.