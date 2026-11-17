യാംബു വ്യവസായ നഗരത്തിൽ അക്ഷര വെളിച്ചം; നാൽപതിലധികം പ്രസാധകർ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുംtext_fields
യാംബു: സൗദി അറേബ്യയിലെ യാംബു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ റോയൽ കമീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ പുസ്തകമേളക്ക് നവംബർ 26ന് തുടക്കമാകും. ഡിസംബർ അഞ്ച് വരെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മേള ആർ.സിയിലെ അൽനവാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ റോയൽ കമീഷന്റെ മുൻ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്. നാൽപ്പതിലധികം പ്രസാധകരും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഭാഗമാകും. ദിവസവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയാണ് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതലായിരിക്കും പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുക.
വിവിധ മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും രചനകളും നേരിട്ട് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനുമുള്ള അവസരത്തോടൊപ്പം വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക-വൈജ്ഞാനിക പരിപാടികളും മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസാധകരെയും പുസ്തക പ്രേമികളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രവിശ്യയിലെ വായനാശീലവും അറിവ് നേടലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സൗദി വിഷൻ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കാൻ റോയൽ കമീഷൻ നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ പ്രദർശനം. വ്യവസായ നഗരത്തിൽ സർഗാത്മകതക്കും പഠനത്തിനും പ്രചോദനമേകുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനും സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ പുസ്തകമേളയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.