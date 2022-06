ലോക നന്മക്കായി നിലകൊള്ളണം: പാണക്കാട് ഹമീദലി തങ്ങൾ

cancel camera_alt എ​സ്.​ഐ.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: സമൂഹം മത ധാർമിക മൂല്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ അധാർമികത വളർന്നു വരുന്നതെന്നും നിഷിദ്ധ മാർഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അകലം പാലിച്ച് സൂക്ഷ്മ ജീവിതം നയിക്കുകയും ലോക നന്മക്കും മാനവ സ്നേഹ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹമീദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ഓമശ്ശേരി മേഖല എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫിന്റെ ജീവ കാരുണ്യ സംരംഭമായ 'പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സഹചാരി സെന്റര്‍' പ്രചാരണാർഥം ജിദ്ദയിലെത്തിയ നേതാക്കൾക്ക് എസ്.ഐ.സി സൗദി നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റി ബാഗ്ദാദിയ ദാറുസ്സലാം ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെ അനുദിനം ഉയർന്നു വരുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ തിരിച്ചറിയുകയും സമുദായ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ക്ഷുദ്രശക്തികള്‍ നടത്തുന്ന ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഭയം വിതച്ചു സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷകരുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകള്‍, താരതമ്യേന സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പോലും വർഗീയ ശക്തികളുടെ വളർച്ച ത്വരിതഗതിയിലാക്കാന്‍ മാത്രമെ ഉപകരിക്കൂ എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കരുത്. കേരളത്തിലെ ഉദ്ബുദ്ധ ജനത വർഗീയ വിധ്വംസക ശക്തികളെ എക്കാലവും നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ മഹിത പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കാന്‍ വേണ്ടിയാകണം സമാധാന കാംക്ഷികളായ വിശ്വാസിസമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇസ്‍ലാം പകർന്നു നൽകുന്നതെന്നും ഏതു പ്രതിസന്ധികളിലും പരിഹാരം പ്രാർഥനകളാണെന്നും ഹമീദലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. എസ്.ഐ.സി ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അൻവർ തങ്ങൾ കൽപകഞ്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എസ്.ഐ.സി സൗദി നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഉബൈദുല്ല ഐദറൂസി തങ്ങള്‍ മേലാറ്റൂര്‍ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കുഞ്ഞാലന്‍ കുട്ടി ഫൈസി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എസ്.ഐ.സി നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റി ട്രഷറര്‍ ഇബ്‌റാഹീം ഓമശ്ശേരി, നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഉസ്മാൻ എടത്തിൽ, അബു യാസീൻ ദമ്മാം, സൈനുൽ ആബിദ് തങ്ങൾ വേങ്ങൂർ, നാഫിഹ് തങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടി, മുസ്തഫ ബാഖവി ഊരകം, മുസ്തഫ ഫൈസി ചേരൂർ, എം.എ. റസാഖ് മാസ്റ്റർ, മജീദ് പുകയൂർ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കര്‍ ദാരിമി ആലമ്പാടി സ്വാഗതവും ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി സൈനുദ്ദീന്‍ ഫൈസി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. Show Full Article

We must stand for the good of the world: Panakkad Hameedali Thangal