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    ജുബൈലിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

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    ജുബൈലിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ
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    മു​ബാ​റ​ക് അ​ലി

    ജുബൈൽ: ഉത്തർപ്രദേശ് കുശിനഗർ മതിയ ആലം സ്വദേശിയായ മുബാറക് അലി (38) ജുബൈലിൽ നിര്യാതനായി. ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിതാവ്: റാഷിദ്. മാതാവ്: തഹ്ശൂൻ നിഷ. ഭാര്യ: ഖുശ്ബുൻ. മക്കൾ: ജാഹിദ ഖാത്തൂൻ, ആബിദ ഖാത്തൂൻ, നൂറി ഖാത്തൂൻ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജുബൈലിൽ ഖബറടക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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    News Summary - Uttar Pradesh native died in jubail
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