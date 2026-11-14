സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യു.എൻ രക്ഷാസമിതി

സൗദിക്കെതിരായ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യു.എൻ രക്ഷാസമിതിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യക്കെതിരായ ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെയും ബാബ് അൽ-മന്ദബിലെയും ചെങ്കടലിലെയും വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള അവരുടെ ഭീഷണികളെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതി അപലപിച്ചു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ അവകാശം രക്ഷാസമിതി ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരെയും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും വാണിജ്യ വിമാനത്താവളങ്ങളെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രഗതാഗതത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക നടപടികളും ആക്രമണങ്ങളും നിരുപാധികം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭീകരസംഘടനയായ ഹൂതി മിലിഷ്യയോട് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രഗതാഗത സുരക്ഷക്കും തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ നീക്കത്തിനും നേരെയുള്ള ഭീഷണികളെ തള്ളിക്കളയുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെയും സാധാരണക്കാരെയും സിവിലിയൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം സമിതി അംഗങ്ങൾ അടിവരയിട്ടു. മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.