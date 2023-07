നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉംറ​ തീർഥാടകർ രാജ്യം വിട്ടില്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം വിവരമറിയിക്കണം -മന്ത്രാലയം

cancel By അബ്​ദുറഹ്​മാൻ തുറക്കൽ ജി​ദ്ദ: വി​ദേ​ശ​ത്തു​​നി​ന്നെ​ത്തി​യ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ഹ​ജ്ജ്​ ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം. പു​തി​യ ഉം​റ സീ​സ​ണി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉം​റ സ​ർ​വി​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച സ​മ​യം മു​ത​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ‘നു​സ്​​ക്’​ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​​ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​​. പ്ര​വേ​ശ​ന സ്​​റ്റാ​മ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​​ന്റെ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​​ന്റെ പ​ക​ർ​പ്പും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം.

രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ര, ക​ട​ൽ, വ്യോ​മ പ്ര​വേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ കാ​ണാ​താ​യാ​ലും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. മ​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ നേ​രി​ട്ട് മ​ദീ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​​ക്കോ, മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ നേ​രി​ട്ട്​ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കോ അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ് അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ങ്കി​ലും താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​വി​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​േ​മ്പാ​ൾ താ​മ​സ​ക്ക​രാ​റി​ല്ലാ​തെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ അ​യ​ക്ക​രു​ത്. ഉം​റ വി​സ​ക്ക്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി എ​ടു​ത്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ണ്ട്. പ്ര​വേ​ശ​ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 90 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണം പോ​ളി​സി. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കും. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളോ, ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​കു​േ​മ്പാ​ഴും വി​മാ​നം വൈ​കു​ക​യോ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​േ​മ്പാ​ഴും അം​ഗീ​കൃ​ത പോ​ളി​സി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ, കോ​വി​ഡ്​ ബാ​ധി​ച്ചാ​ൽ ക്വാ​റ​​ൻ​റീ​ൻ ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പോ​ളി​സി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

Umrah pilgrims should be informed within 24 hours if they do not leave the country within the specified time - Ministry