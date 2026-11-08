സൗദിയിൽ ജനുവരി 31 മുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നിർബന്ധം

സൗദിയിൽ ജനുവരി 31 മുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നിർബന്ധംtext_fields
റിയാദ്: അമ്പതോ അതിലധികമോ ജീവനക്കാരുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനംനിർബന്ധമാക്കുന്ന നിയമം ജനുവരി മുതൽ പ്രാബലത്തിലാകുമെന്ന് സൗദി മാനവവിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2027 ജനുവരി 31നകം ഖിവ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി പരിശീലനം നൽകിയ രേഖ സമർപ്പിക്കണമെന്നും, പരിശീലന പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം, നടപ്പാക്കിയ പരിശീലന പദ്ധതികൾ, പരിശീലന മണിക്കൂറുകൾ, അതിനായി ചെലവഴിച്ച തുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പരിശീലന പരിപാടികളൊന്നും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അക്കാര്യവും ഖിവ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വെളിപ്പെടുത്തണം. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പരിശീലന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുപാതം 2024ൽ 38 ശതമാനത്തിലധികമായിരുന്നത് 2025ൽ 53 ശതമാനത്തിലധികമായി ഉയർന്നതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പരിശീലന മേഖലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഏകീകരിച്ച് ദേശീയ ഡാറ്റാബേസ് തയാറാക്കാനും തൊഴിൽ പരിശീലന നയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആവിഷ്കരിക്കാനും ഈ നടപടി സഹായകമാകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നായ സഹകരണ പരിശീലനത്തിലൂടെ 2025 അവസാനത്തോടെ 1.20 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, തീരുമാനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ നിരക്കിൽ ബിരുദധാരികൾക്കും തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കും പരിശീലനം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായകമായി. നൈപുണ്യ വികസനത്തിനുള്ള നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശീലന പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപാദനക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. സൗദി വിഷൻ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലും ഈ നടപടി നിർണായകമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനവും നൈപുണ്യ വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് വഴി രാജ്യത്തിന്റെ തൊഴിൽശേഷി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. മാറിവരുന്ന തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ അറിവും തൊഴിൽപരമായ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തും. ഇത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാനും സഹായിക്കും. പരിശീലനം ലഭിച്ച തൊഴിലാളികളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ചതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും സൗദി അറേബ്യയുടെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.