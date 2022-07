'അബ്ശിറി'ലെ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം ആറുമാസത്തിനിടെ 110 ലക്ഷമായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ആറ് മാസം സൗദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാസ്​പോർട്ട് സേവനത്തിനുള്ള 'അബ്ശിർ' ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി നടത്തിയ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം 11,600,000 കവിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും വിദേശി താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിൽ ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചതായാണ്​ റിപ്പോർട്ട്​.

350ലധികം ഇലക്​ട്രോണിക്​ സേവനങ്ങളാണ്​ അബ്ശിർ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിലുള്ളത്​. 250 ലക്ഷത്തിലധികം ഡിജിറ്റൽ ഐഡൻറിറ്റികളാണ് ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഈ വർഷം ആദ്യ ആറ്​ മാസത്തിൽ പ്രതിദിനം 64,000ത്തിലധികം എന്ന നിരക്കിലാണ്​ ഇടപാടുകൾ നടന്നത്​. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാതെയാണ്​ ആളുകൾക്ക്​ ഇത്രയും സേവനങ്ങൾ നൽകിയത്​. 330,230 സൗദി പാസ്‌പോർട്ടുകൾ പുതുക്കൽ, 3,693,930 മെയിൽ ഡെലിവറി അപേക്ഷകൾ, 'ബയാനാതീ' സേവനത്തിൽ 176,509 ഇടപാടുകൾ, 377,004 ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ, 452,968 ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസ് പുതുക്കലുകൾ, 1,937,737 റീ എൻട്രി വിസകൾ, 726,591 ഇഖാമ പുതുക്കൽ, 336,061 വിവിധ സേവനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം, 287,939 റീ എൻട്രി വിസ കാലാവധി നീട്ടൽ എന്നീ ഇടപാടുകളാണ് ആറുമാസത്തിനിടെ നടന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങളും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങളിലൂടെ വിഷൻ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള മികച്ച പ്ലാറ്റ്​ഫോം ആയി 'അബ്ശിർ' കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇ-ഗവൺമെൻറ്​ എന്ന ആശയം വികസിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ സ്വമേധയാ നിർവഹിക്കാനും വിവരസുരക്ഷയുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനും അബ്ശിറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സാങ്കേതിക പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലും ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയിലും ആളുകൾക്ക്​ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ കഴിയും. Show Full Article

News Summary -

The number of transactions on 'Abshiri' has reached 110 lakhs in six months