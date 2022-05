ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം -നവയുഗം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അൽഖോബാർ: ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം വെറുക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി, എല്ലാവരും ഒരുമയോടെ വസിക്കുന്ന മതേതര ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി കൺട്രോൾ കമീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ണി പൂച്ചെടിയൽ പറഞ്ഞു.

നവയുഗം റാക്ക ഈസ്റ്റ് യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.റാക്ക ഈസ്റ്റ് യൂനിറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് കോശി ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബിജു വർക്കി സംഘടന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തക റിപ്പോർട്ടിന് മേൽ ചർച്ച നടന്നു. നവയുഗം ഖോബാർ മേഖല സെക്രട്ടറി അരുൺ ചാത്തന്നൂർ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംഘടന വിശദീകരണം നടത്തി സംസാരിച്ചു. സമ്മേളനത്തിന് ജിതേഷ് സ്വാഗതവും, രവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. റാക്ക യൂനിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി രവി ആന്ത്രോട് (പ്രസി.), സിജു മാത്യു (വൈസ് പ്രസി.), ജിതേഷ് എം.സി (സെക്ര.), ഷൈജു തോമസ് (ജോ. സെക്ര.) എന്നിവരെ സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഒപ്പം പതിമൂന്നംഗ യൂനിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു Show Full Article

The need of the hour is to reclaim India - Navayugham