cancel camera_alt സൗ​ദി കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ​ഫൈ​സ​ൽ ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ​ടൊ​പ്പം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ​ഫൈ​സ​ൽ ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ൻ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി. പാ​രി​സി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്​ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ല​ക്​​സാ​ണ്ട​ർ സെ​ഫെ​റി​നു​മാ​യും മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച ന​ട​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

The Minister of Sports also met with the President of FIFA