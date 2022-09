ബഹ്റൈനിൽ സന്ദർശക വിസയിൽ വന്ന മലയാളി സംഘം മാസങ്ങളായി ദുരിതത്തിൽ

By മാധ്യമം ലേഖകൻ മനാമ: സന്ദർശക വിസയിൽ ജോലി തേടി വന്ന മലയാളി സംഘം മാസങ്ങളായി ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നു. ബഹ്​റൈനിൽ ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന്​ മോഹിപ്പിച്ച്​ കാസർകോട്ടുള്ള ഏജൻസി മുഖേനയാണ്​ ഇവരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്​. എന്നാൽ, ജോലിയൊന്നും ലഭിക്കാതെ അഞ്ചു മാസത്തോളമായി സെഹ്​ലയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കഴിയുകയാണ്​ ഇവർ.

പാലക്കാട്​, കൊല്ലം, കണ്ണൂർ, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പത്തുപേരാണ്​ സംഘത്തിലുള്ളത്​. നേരത്തേ 25 പേരുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ വിവിധ സമയങ്ങളി​ലായി നാട്ടിലേക്ക്​ തിരിച്ചുപോയി. സേഫ്​റ്റി ഓഫിസർ, ഡ്രൈവർ, ക്രെയിൻ ഓപറേറ്റർ തുടങ്ങിയ ജോലികളാണ്​ ഇവർക്ക്​ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്​. ക്രെയിൻ ഓപറേറ്റർക്ക്​ 50,000 രൂപയും ​സേഫ്​റ്റി ഓഫിസർക്ക്​ 600 ദീനാറുമാണ്​ (ഏകദേശം 1.2 ലക്ഷം രൂപ) ശമ്പളം പറഞ്ഞിരുന്നത്​. ബഹ്​റൈനിലെത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ജോലി ശരിയാക്കുമെന്നും താമസവും ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചെലവുകളും തങ്ങൾത​ന്നെ വഹിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം നൽകി. വിസക്കുവേണ്ടി ഒന്നര ലക്ഷം മുതൽ 2.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകിയവരുണ്ട്​. വാട്​സ്ആപ്പിൽ വന്ന പരസ്യം കണ്ടാണ്​ ഇവർ കാസർകോട്ടുള്ള ഏജൻസിയെ ബന്ധപ്പെട്ടത്​. അവർ മുഖേന ബഹ്​റൈനിലെ ഏജന്‍റ്​ ഓൺലൈനിൽ അഭിമുഖം നടത്തിയാണ്​ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകിയത്​. ആരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഏജന്‍റി​ന്റെ സംസാരമെന്ന്​ ഇരകളായവർ പറയുന്നു. ബഹ്​റൈനിലെത്തി മാസങ്ങളായിട്ടും ​ജോലി ലഭിക്കാതെ നിരാശരായ ഇവർ ഏജന്‍റിനെ ബന്ധ​പ്പെട്ടപ്പോൾ താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ടിക്കറ്റിനും വിസക്കും ചെലവായത്​ കഴിച്ചുള്ള തുകയേ തിരിച്ചുനൽകൂവെന്നാണ്​ പറയുന്നത്​. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ മുഖേന രണ്ടുമാസം മുമ്പ്​ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപൺ ഫോറത്തിലും ഇവർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്​ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന്​ ഇവർ പറയുന്നു. മറ്റു ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്​. ഫ്ലാറ്റിലെ ഒരു മുറിയിൽ എട്ടുപേർ​ തിങ്ങിഞെരുങ്ങിയാണ്​ കഴിയുന്നത്​. ഇത്രയധികം പേർ ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നത്​ കണ്ട്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്ലാറ്റുടമ വന്ന്​ ശകാരിക്കുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന്​ ഫ്ലാറ്റ്​ ഒഴിയണമെന്ന്​ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫ്ലാറ്റ്​ ഒഴിയേണ്ടിവന്നാൽ എവിടെ താമസിക്കും എന്ന ആശങ്കയും ഇവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട്​. തുടക്കത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്താണ്​ ഏജന്‍റിന്റെ ആളുകൾ ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത്​. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിനൽകിയിട്ടുണ്ട്​. അതുപയോഗിച്ച്​ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണ്​ ഇവർ ചെയ്യുന്നത്​. ഇവിടെ കഴിയുന്നവർ നാട്ടിലേക്ക്​ തിരിച്ചുപോയി കാസർകോട്ടെ ഏജന്‍റിൽനിന്ന്​ പണം തിരിച്ചുചോദിക്കട്ടെ എന്നാണ്​ ബഹ്​റൈനിലെ ഏജന്‍റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമ'ത്തോട്​ പറഞ്ഞത്​. തങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നൽകുന്നതിനാണ്​ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും എന്നാൽ, സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വൈകിയതുകാരണം ​ജോലി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ്​ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്​. ഏജന്‍റുമാരുടെ ​മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ട്​ സന്ദർശക വിസയിൽ വന്ന്​ കുടുങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങൾ ദിനംപ്രതിയെന്നോണം ആവർത്തിക്കുകയാണ്​. സന്ദർശക വിസയിൽ വന്ന്​ ജോലി ലഭിക്കുക എന്നത്​ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിനാൽ, എടുത്തുചാടി പുറപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്​ ഇവിടത്തെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക്​ നൽകുന്ന ഉപദേശം. Show Full Article

