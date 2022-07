cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജിദ്ദ: മക്കയിലെ കഅ്​ബയെ മുഹർറം ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച ​പുതിയ കിസ്​വ അണിയിക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി കഅ്​ബയുടെ ചുവരുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയായി. കിസ്​വയെ കഅ്​ബയുടെ ചുവരുമായി ചേർത്തുകെട്ടുന്നതിനായുള്ള സ്വർണ വളയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക, അവ വീണ്ടും സ്വർണം പൂശുക, കഅ്ബയുടെ​ നാലുചുറ്റുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ പതിപ്പിച്ച (ശാദൂറാൻ) മാർബിളുകളുടെ നില പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയവ അറ്റകുറ്റപ്പണികളാണ്​​ ഇരുഹറം കാര്യാലയത്തിനു കീഴിലെ സാ​ങ്കേതിക, പ്രവർത്തന, മെയിൻറനൻസ്​ വിഭാഗം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

കഅ്ബയുടെ ഭിത്തിക​ളെ കേടുപാടുകളില്ലാതെയും വൃത്തിയിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കാറുണ്ടെന്ന്​ ടെക്​നിക്കൽ ആൻഡ്​ ഓപറേഷൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എൻജി. സുൽത്താൻ അൽഖുറൈശി പറഞ്ഞു. വിള്ളലുകൾ പരിശോധിച്ച് നന്നാക്കൽ, കഅ്ബയുടെ ആവരണം ഉറപ്പിക്കുന്ന വളയങ്ങളുടെ അടിത്തറ ലെവൽ പരിശോധിക്കൽ, മാർബിളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ചെയ്തതെന്നും അണ്ടർ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.



കഅ്ബയിൽ കിസ്‍വ പുതപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വർണ വളയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു

Show Full Article

News Summary -

The Kaaba will be clothed with a new Kiswah today