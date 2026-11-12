സൗദിയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില കുറയുന്നു; രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മഴ തുടരുന്നു

സൗദിയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില കുറയുന്നു; രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മഴ തുടരുന്നുtext_fields
റിയാദ്: സൗദിയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തണുപ്പ് കാലത്തിന് തുടക്കമായി. രാജ്യത്തിന്റെ ആറു മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല മഴ ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിയാദ് മേഖലയിലെ അൽ മജ്മഅയിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവിൽ മഴ ലഭിച്ചത്.73.4 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ താപനില ഇനിയും ഗണ്യമായി കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണു ള്ളത് . ചില മേഖലകളിൽ താരതമ്യേന തണുപ്പുള്ളതും ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മേഘാവൃതവുമായ കാലാവസ്ഥയാവും വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
അൽ ദവാദ്മി വിമാനത്താവളത്തിൽ 69.6 മില്ലിമീറ്ററും അൽ-ജുറുമിലെ കിംങ് അബ്ദുൽ അസീസ് റോയൽ റിസർവിൽ 60.2 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. ഷഖ്റയിൽ 33.8 മില്ലിമീറ്ററും ഇമാം അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ മുഹമ്മദ് റോയൽ റിസർവിൽ 14.2 മില്ലിമീറ്ററും, അൽ ഖുവയ്യിയയിലെ ഹൽബാനിൽ 13.2 മില്ലിമീറ്ററും, അൽ തുമാമ വിമാന ത്താവളത്തിൽ 11.4 മില്ലിമീറ്ററും മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയാതായി കേന്ദ്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.അൽ ഖസീം മേഖലയിൽ, ഖിബയിലെ അൽ സാഹിയയിൽ 33.2 മില്ലിമീറ്ററും, അൽ റാസിലെ ദഖ്നയിൽ 28.4 മില്ലിമീറ്ററും, ബുറൈദയിൽ 25.6 മില്ലിമീറ്ററും, ഉനൈസയിൽ 22.6 മില്ലിമീറ്ററും, പ്രിൻസ് നായിഫ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ 14.4 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിലെ എയർ ബേസിൽ 24 മില്ലിമീറ്ററും, ഖുറയാത്ത് അൽ-ഉല്യയിലെ അൽ ഷിഫ്ലയിൽ 17.4 മില്ലിമീറ്ററും, അൽ ഖൈസുമ വിമാനത്താവളത്തിൽ 17.3 മില്ലിമീറ്ററും, ഹഫർ അൽ ബാത്തിനിലെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ 15.6 മില്ലിമീറ്ററും, ജുബൈലിലെ എയർ ബേസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ 12 മില്ലിമീറ്ററും മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.
മക്ക മേഖലയിൽ അൽ നൂരിയയിൽ 28.8 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. തൊട്ടുപിന്നാലെ അൽ ഉംറയിൽ 7.6 മില്ലിമീറ്ററും മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവായ 7.3 മി.മീ അൽ റുസൈഫയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മദീന മേഖലയിലെ അൽ ഹനകിയ്യയിലുള്ള അൽ ഹിസു പ്രദേശത്ത് 28.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു; ഹാഇലിലെ അൽ മദൈൻ പ്രദേശത്ത് 8.1 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം വരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ