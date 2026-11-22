അൽഖർജിലെ ട്രാക്ടർ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: കൃഷിയിടത്തിലെ ജോലിക്കിടെ ട്രാക്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി നാലുമാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിൽ മരണപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശി ധർമ്മദുരൈ (27) ആണ് അൽഖർജിൽ വെച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.
കൃഷിയിടത്തിലെ ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവറായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകൻ അവധിക്ക് പോയതിനെത്തുടർന്നാണ് ധർമ്മദുരൈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വാഹനത്തിൽ കയറാതെ പുറത്തുനിന്ന് ട്രാക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കൈ ഗിയറിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടു കുതിച്ച വാഹനത്തിന് സമീപം നിന്നിരുന്ന ധർമ്മദുരൈ ട്രാക്ടറിനടിയിലേക്ക് വീണു. തലയിലൂടെ ട്രാക്ടർ കയറിയിറങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ധർമ്മദുരൈയെ ഉടൻതന്നെ അൽഖർജ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നാലുമാസത്തോളം വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ധർമ്മദുരൈ പ്രവാസജീവിതത്തിനായി സൗദിയിലെത്തിയത്. ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും മാതാപിതാക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. അഞ്ചുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ പോലും സാധിക്കാതെയാണ് ധർമ്മദുരൈയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾ കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം വൈസ് ചെയർമാൻ നാസർ പൊന്നാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.