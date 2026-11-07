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    ജുബൈലിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്‌തു

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    ജുബൈലിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്‌തു
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    സാമി വീരസാമി

    ജുബൈൽ: തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ജുബൈലിൽ മരിച്ച തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു. പുതുക്കോട്ടൈ ആവുടയാർകോവിൽ പൂങ്കുടി സ്വദേശിയായ പളനി സാമി വീരസാമി (50) ആണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്.

    ദമ്മാമിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ സമ്മതം അറിയിച്ചതോടെയാണ് അവയവദാനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. വീരസാമിയാണ് പിതാവ്. മാതാവ്: കാത്തായി. ഭാര്യ: പുഷ്പം. മക്കൾ: അനുസൂയ, ആർത്തി. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലീം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Tamil Nadu Native's Organs Donated After Brain Death in Jubail
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