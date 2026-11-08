പ്രവാസം മതിയാക്കി താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരിയും കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക്

പ്രവാസം മതിയാക്കി താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരിയും കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക്text_fields
റിയാദ്: റിയാദിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും തനിമ നേതാവുമായ താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരിയും കുടുംബവും രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ജിദ്ദ, ത്വാഇഫ്, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹ്രസ്വകാലത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം റിയാദിൽ സജീവമാകുന്നത്. പ്രശസ്തമായ അഗ്രിക്കൾചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽനിന്ന് (തന്മിയ) സെയിൽസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി വിരമിച്ചാണ് മടക്കം.
ശാന്തപുരം ഇസ്ലാമിയ കോളജ്, കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല, അലീഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു താജുദ്ദീൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. തുടർന്ന് സൗദിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനമായി മാറുകയായിരുന്നു. തനിമ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം, സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മുസ്ലിം കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയംഗം എന്നീ നിലകളിൽ റിയാദിലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. യുവജന സംഘടനയായ 'യൂത്ത് ഇന്ത്യ'യുടെ റിയാദിലെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. പ്രവാസി യുവാക്കൾക്കായി 'യൂത്ത് ഇന്ത്യ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്' രൂപവത്കരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. സൗദിയിലെ പൊതുമാപ്പ്, നിതാഖാത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് യാത്രാരേഖകളും വിമാന ടിക്കറ്റുകളും ലഘുഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
അധ്യാപനത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം നെഞ്ചേറ്റിയ ബി.എഡ് പ്രഫഷനൽ ബിരുദധാരി കൂടിയായ താജുദ്ദീനും ഭാര്യ ഫൗസിയയും ചേർന്ന് റിയാദ് മലസിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകാലം ചുക്കാൻ പിടിച്ച 'അൽ മദ്റസത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ' എന്ന പഠനകേന്ദ്രം നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നുനൽകിയത്. നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും നിരവധി ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു.
പെയിന്റിങ്, ശില്പകല എന്നിവയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച സാഹിത്യാസ്വാദകൻ കൂടിയാണ്. ഒട്ടനവധി ഹജ്ജ്-ഉംറ യാത്രകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹം ഫലസ്തീൻ, ഇസ്രായേൽ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, യു.എ.ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ജന്മനാട്ടിൽ കാർഷിക രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ചുവടുവെപ്പിനൊരുങ്ങുകയാണ് താജുദ്ദീൻ. കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായി കാർഷിക രംഗത്ത് വലിയൊരു നവീകരണപ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ‘എസ്.പി.സി ഓർഗാനിക് ഫേർട്ടിലൈസർ’ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കമെന്ന് താജുദ്ദീൻ ഓമശ്ശേരി 'ഗൾഫ് മാധ്യമ' ത്തോട് പറഞ്ഞു.
റിയാദിലെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമായ ഭാര്യ ഫൗസിയയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. മകൾ ദിനാ താജ് (എം.എസ്.സി- കെമിസ്ട്രി) നിലവിൽ എസ്.പി.സി (കിസാനിക്) ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആൺമക്കളായ ഫഹ്മി താജ് ജെ.ഇ.ഇ പരീക്ഷ തയാറെടുപ്പിലും, ഹാഫിദ് ഫിസാൻ, വയനാട് ഉമ്മുൽ ഖുറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പഠിക്കുകയാണ്. എസ്.പി.സിയുടെ സി.ഇ.ഒ റാജി റഷീദ് ആണ് മരുമകൻ. പ്രവാസഭൂമിയിൽ വലിയൊരു സൗഹൃദവലയം ബാക്കിവെച്ചാണ് ഈ മാതൃകാ ദമ്പതികളും കുടുംബവും പുതിയ കർമ പഥത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്.