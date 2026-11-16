സൗദിയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ ലൈസൻസുകളിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം : നിക്ഷേപ മന്ത്രി

സൗദിയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ ലൈസൻസുകളിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം : നിക്ഷേപ മന്ത്രിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ലൈസൻസുകൾ വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 110 ശതമാനം വർധിച്ചതായും രാജ്യത്ത് പ്രാദേശിക ആസ്ഥാനങ്ങൾ തുറന്ന ആഗോള കമ്പനികളുടെ എണ്ണം 780 ആയി ഉയർന്നതായും നിക്ഷേപ മന്ത്രി ഫഹദ് അൽസൈഫ് അറിയിച്ചു. ലണ്ടനിൽ നടന്ന 'ബി.എൻ.പി പാരിബാസ്' ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചതിന്റെയും തുടർച്ചയായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും ഫലമായി 2025-ൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം 33 ശതമാനം വർധിച്ചതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം (ജി.ഡി.പി) ഇരട്ടിയായതായും, സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥയും വൈവിധ്യവൽക്കരണ നയങ്ങളും തുടരുന്നതിനിടയിൽ 2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ 5.2 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദേശീയ നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സൗദിയെ ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക-മൂലധന കേന്ദ്രമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിനൊപ്പം, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മൂലധനം ആകർഷിക്കുന്നതിലേക്കും അവ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിലേക്കും മാറുകയാണ് ഈ തന്ത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിർമാണ വ്യവസായം, ഖനനം, വാർത്താവിനിമയ-വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ, ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ വളർച്ചാസാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുക. ഇതോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, ഊർജ പരിവർത്തനം എന്നിവക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും അൽസൈഫ് പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ ധനകാര്യ വിപണികളുടെ മൂല്യം 1.4 ട്രില്യൺ റിയാൽ കവിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഇടപാടുകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകരെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണിയിൽ പണലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിക്ഷേപ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെയും മേഖലയിലെയും വികസന-നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര മൂലധനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി സൗദിയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പരിവർത്തന ഘട്ടമാണ് 'സൗദി വിഷൻ 2030' എന്നും നിക്ഷേപ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.