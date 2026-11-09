ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഐക്യദാർഢ്യം

ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഐക്യദാർഢ്യംtext_fields
തൊഴിൽതേടി പ്രവാസത്തിന്റെ മണ്ണിലാണെങ്കിലും മാതൃരാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളെയും പ്രവാസികൾ എന്നും വലിയ താൽപര്യത്തോടെയും ആശങ്കയോടെയുമാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാരിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസ ലോകത്തുനിന്ന് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. ജനാധിപത്യം എന്നത് കേവലം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. ഓരോ പൗരനും തന്റെ വോട്ട് സ്വതന്ത്രമായും നിർഭയമായും രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. ആ വോട്ടിന്റെ മൂല്യത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യം അർഥപൂർണമാകുന്നത്.
പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെ നേരിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ധാരാളം പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം പോരാട്ടമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജനകീയ സമരമാണ്.
ഡൽഹിയുടെ സമര ചരിത്രങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പേരാണ് ജന്തർ മന്തർ. ഇവിടെ നടന്ന വോട്ടുകൊള്ളക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഇതിനകം തന്നെ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള പ്രവാസികളടക്കം എല്ലാവരും ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്നും വിലയുള്ള, ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കായി നാമേവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ.