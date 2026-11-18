ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള; 11.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർtext_fields
ഷാർജ: 12 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന 45-ാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് 11.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ. ‘കഥകളാൽ നിർമിതം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടന്ന മേളയിൽ 208 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായാണ് 11.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ പങ്കെടുത്തത്. സന്ദർശകരുടെ സംതൃപ്തി നിരക്ക് 99.16 ശതമാനത്തിലെത്തിയത് മേളയുടെ വൻ വിജയത്തിന് തെളിവായി.
ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ നാലുമുതൽ 15 വരെ നടന്ന മേളയിൽ 126 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,626 പ്രസാധകരും പ്രദർശകരും 17 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുമായി അണിനിരന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുസ്തക വിൽപനയിൽ 16 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി.
കൂടുതൽ സന്ദർശകർ യു.എ.ഇ പൗരന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരും
208 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്ദർശകർ പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ യു.എ.ഇ, ഇന്ത്യ, സിറിയ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്ദർശകരാണ് കൂടുതൽ.