യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ മികച്ച സാഹിത്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഭാവന അത്യാവശ്യം -ആമിർ താജ്

യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ മികച്ച സാഹിത്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഭാവന അത്യാവശ്യം -ആമിർ താജ്text_fields
ഷാർജ: യഥാർഥ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു നോവലിന്റെ അടിത്തറയാകാമെങ്കിലും, അവയെ ആകർഷകമായ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റാൻ ഭാവനയും സർഗാത്മകതയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രശസ്ത സുഡാനീസ് എഴുത്തുകാരൻ ആമിർ താജ് അൽ സിർ. 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ നടന്ന ‘സൈനബ്സ് പെൻ: വെൻ എ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ബികംസ് എ നോവൽ’ എന്ന സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ പ്രശസ്തമായ ‘സൈനബ്സ് പെൻ’ എന്ന നോവലിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
പോർട്ട് സുഡാനിൽ ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങളും അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യരുമാണ് നോവലിന് പ്രചോദനമായതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടു മൂന്ന് വരികൾ മാത്രമുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭാവന ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഒരു പുതിയ നോവലും സൃഷ്ടിക്കാൻ എഴുത്തുകാരന് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇദ്രീസ് അലി എന്ന വ്യക്തി യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രചോദനമായതെന്നും ആമിർ താജ് അൽ സിർ ഓർമിച്ചു. ഈ നോവൽ യു.എ.ഇയിലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ 60,000ത്തോളം കുട്ടികൾ പഠനവിഷയമാക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഓരോ വർഷവും നോവലിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നും, പല കുട്ടികളും സ്വന്തമായി കഥകൾ എഴുതി അയച്ചുതരാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.