ഗൾഫ് മേഖലയുടെയും കടലിടുക്കുകളുടെയും സുരക്ഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഉത്തരവാദിത്തം -സൗദിtext_fields
റിയാദ്: ഗൾഫ് മേഖലയുടെയും ഹുർമുസ്, ബാബുൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ലോക താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് സൗദി അറേബ്യ.
സംയമനം, പ്രതിരോധം, സംഭാഷണം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതെന്നും സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസ് നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയലോഗ്സ്’ (എം.ഇ.ഡി) സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘സുരക്ഷ സങ്കൽപ്പത്തെ പുനർനിർമിക്കൽ: ഇറാൻ, കടലിടുക്കുകൾ, പ്രാദേശിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവി’ എന്ന സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കവെ സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രത്യേക ദൂതനുമായ മിനിസ്റ്റർ പ്ലെനിപൊട്ടൻഷ്യറി മനാൽ ഹസൻ റിദ്വാനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, സംഘർഷങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും രൂക്ഷമാകുന്നതും തടയുന്ന പരസ്പര സുരക്ഷ ഉറപ്പുകളിലാണ് അത് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ, സംഘർഷ ലഘൂകരണം, പുതിയ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് തടയൽ എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെ ഐക്യവും ഏകോപനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംഭാഷണവും അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥിരതയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും ആധിപത്യ ശക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.യമനിലെ യുദ്ധം അടിസ്ഥാനപരമായി യമനികൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷമാണെന്നും, യു.എൻ മാർഗരേഖയനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനെയാണ് സൗദി അറേബ്യ പിന്തുണക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാനപരമായ പരിഹാരങ്ങളില്ലാതെ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും സംഘർഷങ്ങളും വരും വർഷങ്ങളിലും തുടർന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും റിദ്വാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.