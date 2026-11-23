സൗദിയിൽ തണുപ്പുകാലം എത്താൻ ഇനി ഒമ്പത് ദിവസം മാത്രം; മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മനോഹര കാഴ്ചകളും ഇത്തവണയും പ്രതീക്ഷിക്കാംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങാൻ ഇനി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മുൻവർഷങ്ങളിലേതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അപൂർവമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ഇത്തവണയും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സൗദി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വക്താവ് ഹുസൈൻ അൽ ഖഹ്താനി അറിയിച്ചു.
തന്റെ 'എക്സ്' അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്. സൗദിയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകരും തയ്യാറെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2020-ലെ തണുപ്പുകാലത്ത് ഫവാസ് അൽ ഹർബി എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തിയ ഒരു പ്രശസ്തമായ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മരുഭൂമിയിൽ പെയ്ത തൂവെള്ള മഞ്ഞിനിടയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ ('മരുഭൂമിയിലെ കപ്പലും തൂവെള്ള മഞ്ഞും') ആ ചിത്രം അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വൈറലാവുകയും, സൗദിയിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വലിയ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.