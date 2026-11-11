സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിനുള്ള ഭീഷണികൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സൗദി

സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിനുള്ള ഭീഷണികൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സൗദിtext_fields
റിയാദ്: സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സൗദിയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആഹ്വനം. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് സൗദി നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ചെങ്കടൽ, ബാബ് അൽ മന്ദബ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ജലപാതകളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഭീകരവാദത്തെ നേരിടുന്നതിനും ആഗോള സ്ഥിരത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള സൗദിയുടെ പ്രതിബദ്ധത മന്ത്രിസഭാ യോഗം ആവർത്തിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന ജി.സി.സി റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ പൊതു കരാറിനെ സൗദി മന്ത്രിസഭ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ആഭ്യന്തര രംഗത്ത്, രാജ്യത്തെ പുതിയ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് മന്ത്രിസഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. തീർഥാടകർക്കായുള്ള 'ഡയറക്ട് ഹജ്ജ് പ്രോഗ്രാം' 133 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിപുലീകരിച്ചതായും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളോടെ മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും യോഗം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന സൗദി വിദ്യാർഥികൾ, ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശത്തുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ, വാറ്റ്, മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഫീസുകൾ എന്നിവ സർക്കാർ വഹിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ബഹ്റൈൻ, സിറിയ, സിയറ ലിയോൺ, കാനഡ, ഗ്രീസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണ ചർച്ചകൾ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി തന്ത്രപ്രധാന കരാറുകൾക്കും മന്ത്രിസഭ അനുമതി നൽകി. കൊറിയയുമായി ഊർജ മേഖലയിലും, പോർച്ചുഗലുമായി നയതന്ത്ര പാസ്പോർട്ടുകൾക്ക് വിസ ഇളവ് നൽകാനും, ജോർദാൻ, സിറിയ എന്നിവരുമായി ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ധാരണയായി. ബംഗ്ലാദേശുമായി നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനത്തിനും, സൈപ്രസ്, തുർക്കി രാജ്യങ്ങളുമായി സമുദ്ര-റെയിൽവേ ഗതാഗത മേഖലകളിലും, ബുറുണ്ടിയുമായി ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കാനുള്ള കരാറുകൾക്കും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 'സൗദി വിഷൻ 2030' ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം ഉറപ്പുനൽകി.