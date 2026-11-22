ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ്: സൗദി ലോകത്ത് ഒന്നാമത്text_fields
റിയാദ്: ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയും യു.എൻ ഇ-ഗവൺമെന്റ് വികസന സൂചികയിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചും സൗദി അറേബ്യ ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘സൗദി വിഷൻ 2030’ ന്റെ ലക്ഷ്യം നിശ്ചിത സമയപരിധിക്ക് നാല് വർഷം മുമ്പുതന്നെ രാജ്യം മറികടന്നു. 194 രാജ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സൗദി നിരവധി പ്രധാന സൂചികകളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൂചിക, ഡിജിറ്റൽ പങ്കാളിത്ത (ഇ-പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ) സൂചിക, ഇ-ഗവേണൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതോടൊപ്പം ലോക്കൽ ഓൺലൈൻ സർവിസസ് സൂചികയിൽ റിയാദ് നഗരവും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത പിന്തുണക്ക് സൽമാൻ രാജാവിനും കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രിയും ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് അതോറിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ എൻജിനീയർ അബ്ദുല്ല അൽ സ്വാഹയും ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് അതോറിറ്റി ഗവർണർ എൻജിനീയർ അഹമ്മദ് അൽ സ്വയാനും നന്ദി പറഞ്ഞു. 2021ലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് അതോറിറ്റി സ്ഥാപിതമായത്. 2016 ഏപ്രിൽ 25ന് കിരീടാവകാശി സൗദി വിഷൻ 2030 പ്രഖ്യാപിച്ചതുമുതൽ, ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് രംഗത്ത് ലോകത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലായിരുന്നു രാജ്യം.