സൗദി-സിറിയ പ്രതിരോധ കരാറിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു; ‘മക്ക സഖ്യ’ത്തിൽ സിറിയ പങ്കാളിയാകാനും ആലോചന

സൗദി-സിറിയ പ്രതിരോധ കരാറിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു; ‘മക്ക സഖ്യ’ത്തിൽ സിറിയ പങ്കാളിയാകാനും ആലോചനtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുമായി സിറിയ ഒപ്പുവെച്ച സൈനിക സഹകരണം പ്രതിരോധ കരാറിലേക്കോ സിറിയ 'മക്ക സഖ്യ'ത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാമെന്ന് സിറിയൻ നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലുള്ള സൈനിക കരാറുകൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി സൈനിക അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനും പരിശീലനത്തിലും പുതിയ കരാർ വഴിവെക്കും. സിറിയൻ സൈനികർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും സായുധ സേനയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സഹകരണം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത മാസം മുതൽ സൗദി പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ സിറിയ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. സൗദിയും സിറിയയും ഭാവിയിൽ പൊതുവായ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിക്കാനും, പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേസമയം യെമനിലേക്ക് സിറിയ സൈന്യത്തെ അയക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുക, പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, സാമ്പത്തികഭദ്രത വീണ്ടെടുക്കുക എന്നിവയിലാണ് സിറിയയുടെ മുൻഗണനയെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അൽ ഷറ റിയാദ് സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ സൗദിയും സിറിയയും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച സൈനിക സഹകരണ കരാറിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.