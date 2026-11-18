രോഗാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനാകാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടോണോ രോഗാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന കാമ്പയിന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തുടക്കം കുറിച്ചു.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്. രോഗാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ കാമ്പയിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
രോഗാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കാമ്പയിനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
രോഗാവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിലെ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ 937 എന്ന ഏകീകൃത കോൾ സെന്റർ വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.