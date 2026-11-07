അൽജീരിയ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേളയിൽ തിളങ്ങി സൗദി

അൽജീരിയ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേളയിൽ തിളങ്ങി സൗദിtext_fields
റിയാദ്: അൽജീരിയയിൽ ആരംഭിച്ച 2026-ലെ അൽജീരിയ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ബുധനാഴ്ച തുടക്കം കുറിച്ച മേളയിൽ സൗദി സാഹിത്യ, പ്രസിദ്ധീകരണ, വിവർത്തന കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക കൃതികൾ വലിയ രീതിയിലാണ് വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത്.
പ്രാദേശിക എഴുത്തുകാർ രചിച്ച ‘സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം സൗദി അറേബ്യ’ എന്ന കഥാ സമാഹാരവും പ്രമുഖ സൗദി എഴുത്തുകാരായ ഗാസി അൽ ഗുസൈബി, ഉമൈമ അൽ ഖമീസ്, അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മിഷ്രി എന്നിവരുടെ മാംഗ, ഗ്രാഫിക് കോമിക്സ് കൃതികളും സൗദി പവലിയനിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ പവലിയൻ സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയും സാഹിത്യ, പ്രസിദ്ധീകരണ, പരിഭാഷാ കമ്മീഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ അമീർ ബദർ ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഫർഹാൻ സന്ദർശിച്ചു. അൽജീരിയൻ സാംസ്കാരിക, കലാ മന്ത്രി ഡോ. മാലിക ബെൻദൂദയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അറബ് സാഹിത്യത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുന്നതിനായുള്ള കമ്മീഷന്റെ 'തർജിം' പദ്ധതിയും മേളയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സൗദി പ്രസാധകരെയും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസാധകരെയും സാഹിത്യ പ്രതിനിധികളെയും എഴുത്തുകാരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് സാംസ്കാരിക പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അൾജീരിയൻ തലസ്ഥാനമായ അൾജിയേഴ്സിലെ പാലെ ദെസ് എക്സ്പോസിഷൻ ദെ പിൻസ് മാരിടൈംസിലാണ് മേള നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ മേളയിൽ സൗദി അറേബ്യയാണ് അതിഥിരാജ്യം (ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ) എന്ന പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത്.