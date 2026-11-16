രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാൽ ശീതീകരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം

രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാൽ ശീതീകരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണംtext_fields
റിയാദ്: രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാൽ ശീതീകരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നശിപ്പിക്കാൻ ജ്യൂസ് കടകൾക്ക് കർശന നിർദേശം. മുനിസിപ്പൽ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ നിയമാവലി പ്രകാരം, വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ താപനില ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന എല്ലാ ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇവ സംഭരണശാലയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 20 മിനിറ്റിലധികം ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിനായി 180 ദിവസത്തെ സാവകാശം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഷോപ്പിങ് മാളുകളുടെ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജ്യൂസ് കടകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും കടകൾക്ക് മുന്നിൽ പാർക്കിങ് തടയുന്ന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഭാഗം മറക്കാതെ സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചോ വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന രീതിയിലോ സജ്ജീകരിക്കണം. കേടുപാടുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലോ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ അത്തരം ചേരുവകളും വിഭവങ്ങളും ഉടൻ എടുത്തുമാറ്റി വേർതിരിച്ചുവെക്കണം.
കൂടാതെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മുറിക്കാൻ മരപ്പലകകൾക്കും മരപ്പിടിയുള്ള കത്തികൾക്കും പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള സുരക്ഷിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ശുചിമുറികളിലോ വസ്ത്രം മാറുന്ന മുറികളിലോ രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
സ്ഥാപനം താമസസ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ വൃത്തിയുള്ള യൂണിഫോമും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നവർ കയ്യുറകളും നിർബന്ധമായും ധരിക്കണം.
വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം രുചിച്ചു നോക്കുന്നതും, ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതും, വാച്ചുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, കൃത്രിമ നഖങ്ങൾ, നെയിൽ പോളിഷ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് രണ്ടിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് വയറിളക്കമോ ഛർദിയോ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു.