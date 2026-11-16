Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാൽ ശീതീകരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    ജ്യൂ​സ് ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാൽ ശീതീകരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജ്യൂ​സ് ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ നി​യ​മാ​വ​ലി പ്ര​കാ​രം, വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം നാ​ല് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന എ​ല്ലാ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഇ​വ സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​മ്പോ​ൾ 20 മി​നി​റ്റി​ല​ധി​കം ഫ്രി​ഡ്ജി​ന് പു​റ​ത്ത് വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 180 ദി​വ​സ​ത്തെ സാ​വ​കാ​ശം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ച​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ്യൂ​സ് ക​ട​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ത​ട​യു​ന്ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പു​ന്ന ഭാ​ഗം മ​റ​ക്കാ​തെ സു​താ​ര്യ​മാ​യ ഗ്ലാ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലോ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്ക​ണം. കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​ലോ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ലോ അ​ത്ത​രം ചേ​രു​വ​ക​ളും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ൻ എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി വേ​ർ​തി​രി​ച്ചു​വെ​ക്ക​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും മു​റി​ക്കാ​ൻ മ​ര​പ്പ​ല​ക​ക​ൾ​ക്കും മ​ര​പ്പി​ടി​യു​ള്ള ക​ത്തി​ക​ൾ​ക്കും പ​ക​രം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശു​ചി​മു​റി​ക​ളി​ലോ വ​സ്ത്രം മാ​റു​ന്ന മു​റി​ക​ളി​ലോ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    സ്ഥാ​പ​നം താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള യൂ​ണി​ഫോ​മും ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ക​യ്യു​റ​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ധ​രി​ക്ക​ണം.

    വി​ര​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം രു​ചി​ച്ചു നോ​ക്കു​ന്ന​തും, ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും, വാ​ച്ചു​ക​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ത്രി​മ ന​ഖ​ങ്ങ​ൾ, നെ​യി​ൽ പോ​ളി​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്ത് ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​യ​റി​ള​ക്ക​മോ ഛർ​ദി​യോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Saudi Ministry Issues Strict New Food Safety Rules for Juice Shops
    Next Story
    X