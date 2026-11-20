50000 റിയാലിൽ താഴെയുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് യാത്രാവിലക്കിൽ ഇളവ്text_fields
അബ്ഹ: സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുടെയും കടബാധ്യതകളുടെയും പേരിൽ കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാവിലക്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ പുതിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നിയമം പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു. 50,000 സൗദി റിയാലിൽ കവിയാത്ത ശേഷിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ ചെറിയ തുകകളായി പരിഗണിച്ച് യാത്രാവിലക്ക് നീക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രധാന മാറ്റം. 2026 ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച 54 വകുപ്പുകളുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങളിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങളുള്ളത്.
പുതിയ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടപടികളിൽ ഈടാക്കാനുള്ള മൊത്തം ശേഷിക്കുന്ന തുക 50,000 റിയാലിൽ കവിയാത്തതാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കും. എന്നാൽ തുക കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രം യാത്രാവിലക്ക് സ്വമേധയാ നീങ്ങില്ല; ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മതിയായ സ്വത്തുക്കളോ ആസ്തികളോ കണ്ടുകെട്ടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമേ കോടതിക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നും പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യാത്രാവിലക്കിന്റെ കാലാവധിക്കും പുതിയ നിയമം പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെയും, നിയമപരമായി പുതുക്കിയാൽ പരമാവധി ആറു വർഷം വരെയും മാത്രമേ യാത്രാവിലക്ക് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീട്ടാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിലക്ക് സ്വമേധയാ അവസാനിക്കും. ബാങ്ക് വായ്പകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശികകൾ, വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ വർഷങ്ങളായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ സൗദിയിൽ തുടരുന്ന നിരവധി പ്രവാസികൾക്ക് പുതിയ തീരുമാനം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
അതേസമയം, ഈ നിയമം സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ പൂർണമായും എഴുതിത്തള്ളുന്നതല്ലെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. യാത്രാവിലക്ക് നീങ്ങിയാലും കടം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് നിയമനടപടികൾ തുടരാം. കൂടാതെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ, ഇഖാമ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് നിയമപരമായ യാത്രാതടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ഇളവ് ബാധകമല്ല.
യാത്രാവിലക്ക് നിലവിലുള്ളവർ സൗദി നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'നാജിസ്' (Najiz) പോർട്ടൽ വഴി കേസിന്റെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, യാത്രക്ക് മുമ്പ് 'അബ്ഷിർ' (Absher) വഴി യാത്രാതടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.