മക്കക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമം; തടഞ്ഞ് സൗദി സേന

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മക്കക്ക് നേരെ വീണ്ടും ഹൂതികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണ ശ്രമം; തടഞ്ഞ് സൗദി സേനtext_fields
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News Summary - Saudi Intercepts Houthi Drones
റിയാദ്: മക്ക മേഖലയിലേക്ക് ഹൂതികൾ തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ സഖ്യസേന തടഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു. പുണ്യനഗരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണ ശ്രമം ആവർത്തിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഹൂതികൾ അയച്ച രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ആറ് ഡ്രോണുകളും തകർത്തതായി സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽമാലികി അറിയിച്ചു. റിയാദിന് നേരെ വന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മൂന്ന് ഡ്രോണുകൾ, മക്ക മേഖലയിൽ രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ, മദീനയിൽ ഒരു ഡ്രോൺ എന്നിവയാണ് സൈന്യം തകർത്തത്.
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