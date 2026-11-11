Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മക്കയിൽ തീർഥാടകർക്കായി 13 ലക്ഷത്തിലധികം കിടക്കകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കും -ടൂറിസം മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 400 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി
    മക്കയിൽ തീർഥാടകർക്കായി 13 ലക്ഷത്തിലധികം കിടക്കകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കും -ടൂറിസം മന്ത്രി
    cancel

    ജി​ദ്ദ: അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നാ​യി 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കി​ട​ക്ക​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖ​ത്തീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. കെ​ട്ടി​ട സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 400 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത് ഹ​ജ്ജ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും സം​സാ​രി​ക്ക​വേ ആ​ണ് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി നി​ര​ക്ക് 94 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ൽ​ഖ​തീ​ബ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലു​മാ​യി 4,000 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം മു​റി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ലു​ള്ള പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​നം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 5.6 ല​ക്ഷം കി​ട​ക്ക​ക​ൾ കൂ​ടി ഹ​ജ്ജ് താ​മ​സ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 4,000 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 30,000 പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 45,000ത്തി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ സ​മ​യം, ആ​റാ​മ​ത് ഹ​ജ്ജ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഇ​രു മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 11 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും 150ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 520ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ, ലാ​ഭ​ര​ഹി​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്ക​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Saudi Hajj Accommodation Plans
    Next Story
    X