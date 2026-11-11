മക്കയിൽ തീർഥാടകർക്കായി 13 ലക്ഷത്തിലധികം കിടക്കകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കും -ടൂറിസം മന്ത്രി

മക്കയിൽ തീർഥാടകർക്കായി 13 ലക്ഷത്തിലധികം കിടക്കകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കും -ടൂറിസം മന്ത്രിtext_fields
ജിദ്ദ: അടുത്ത ഹജ്ജ് സീസണിനായി 13 ലക്ഷത്തിലധികം കിടക്കകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള താമസ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയതായി ടൂറിസം മന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽഖത്തീബ് പറഞ്ഞു. കെട്ടിട സുരക്ഷയുമായും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 400 കെട്ടിടങ്ങൾ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജിദ്ദയിലെ സൂപ്പർ ഡോമിൽ നടന്നുവരുന്ന ആറാമത് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിലും പ്രദർശനത്തിലും സംസാരിക്കവേ ആണ് ടൂറിസം മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സേവനങ്ങളിൽ തീർഥാടകരുടെ സംതൃപ്തി നിരക്ക് 94 ശതമാനത്തിലെത്തിയതായി അൽഖതീബ് സൂചിപ്പിച്ചു. മക്കയിലും മദീനയിലുമായി 4,000 കെട്ടിടങ്ങളിലായി ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം മുറികൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മുറികളുടെ ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള പത്ത് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സൗദി അറേബ്യയെ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിൽ തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ലൈസൻസുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുറമേ താൽക്കാലിക താമസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ 5.6 ലക്ഷം കിടക്കകൾ കൂടി ഹജ്ജ് താമസ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4,000 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 30,000 പരിശോധന സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകർ തങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്ന നിമിഷം മുതൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി 45,000ത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയതായും ടൂറിസം മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹജ്ജ് യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും തീർഥാടകരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
അതേ സമയം, ആറാമത് ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിലും പ്രദർശനത്തിലും വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയവും ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇരു മന്ത്രാലയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും താമസസൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നവംബർ 11 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഹജ്ജ് സമ്മേളനത്തിലും പ്രദർശനത്തിലും 150ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 520ലധികം സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, ലാഭരഹിത സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കടുക്കുന്നത്.