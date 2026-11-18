പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കാമ്പയിൻtext_fields
ജിദ്ദ: രാജ്യത്ത് പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സൗദി പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമാമായി കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.
തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി അവബോധ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി 'സന്തുലിതാവസ്ഥ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ '2026 എൻവയോൺമെന്റൽ ബാലൻസ് കാമ്പെയ്ൻ' കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടക്കം കുറിച്ചു. നവംബർ 29 വരെ കാമ്പയിൻ തുടരും. പരിസ്ഥിതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഏജൻസികളും കേന്ദ്രങ്ങളും, സർക്കാർ-സ്വകാര്യ-ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനകളും, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ കാമ്പയിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അതിനു കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവബോധ സന്ദേശങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, 'സൗദി വിഷൻ 2030', 'ദേശീയ പരിസ്ഥിതി തന്ത്രം' എന്നിവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും, എല്ലാത്തരം മലിനീകരണങ്ങളും കുറക്കാനും കാമ്പയിൻ സഹായിക്കും.
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രകൃതി, വന്യമേഖല, തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തെയും ഈ കാമ്പയിൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വന്യജീവികൾ, സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനം, സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെയും പുനഃസ്ഥാപനം, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, കടലാമകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണം, സർക്കുലർ ഇക്കോണമി.
കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൂടെ പരിസ്ഥിതിയിലെ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ ഇത് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയും നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഈ കാമ്പയിനിൽ പങ്കുചേരാൻ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ-ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരോട് മന്ത്രാലയം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും ബിസിനസ്സുകളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പരിസ്ഥിതി ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കാനും രാജ്യത്തെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും കാമ്പയിൻ സഹായിക്കുന്നു.