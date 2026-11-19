സൗദിയിൽ 990 അംഗീകൃതമല്ലാത്ത 603 വ്യാജ എൻജിനീയറിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പിടികൂടിtext_fields
റിയാദ്: രാജ്യത്തെ എൻജിനീയറിങ് തൊഴിൽ മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യതയും ഗുണനിലവാരവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി എൻജിനീയേഴ്സ് കൗൺസിൽ നടത്തിയ കർശന പരിശോധനയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. 2026 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള പത്ത് മാസത്തിനിടെ 990 അംഗീകൃതമല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും 603 വ്യാജ എൻജിനീയറിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമാണ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്.
'മുസാദഖ' പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്നു ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. യഥാർഥ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ നടപടിയിലൂടെ സാധിച്ചു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യതാ രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കിയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയുമാണ് തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
പിടികൂടിയ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലാണ് (174 എണ്ണം). സിവിൽ, ആർക്കിടെക്ചർ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ 83 എണ്ണവും, മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ 79 എണ്ണവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങളിലാണ്. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയവർക്കെതിരെ കർശന തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഫയലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
സാധുതയുള്ളതും അംഗീകൃതവുമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രൊഫഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പരിശോധനകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സൗദി എൻജിനീയേഴ്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുസാഇദ് അൽ ഉതൈബി വ്യക്തമാക്കി. യഥാർത്ഥ യോഗ്യതയുള്ള എൻജിനീയർമാരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും, കൗൺസിൽ അംഗീകാരമുള്ള വിദഗ്ധരിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനും ഈ നടപടി വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഔദ്യോഗിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതോ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതോ ആയ രേഖകളാണ് 'അംഗീകൃതമല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രേഖകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതോ ആയവയാണ് 'വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ' എന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.